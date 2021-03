‘Ne kemi tre skenare dhe skenari më ambicioz është vaksinimi i popullatës brenda 14 muajve. Jemi besim plotë se këtë ambicie do të realizojmë. Kemi doza për 800 mijë qytetarë. Në tërësi mbulojmë 800 mijë qytetarë. Jemi në negociata për të patur kontrata të tjera në mënyrë që të kemi një mbulim të krej qytetarëve. Besoj se shumë shpejt do të kemi një informacion dhe lajmin për kontrata të tjera që vaksinimi masiv i popullatës të vijojë. Nuk duhet të harrojmë se ne po përfundojnë vaksinimin e mjekëve dhe stafeve spitalore në vendet tona. Presim dozat e Astra Znece nesër. 68 mijë doza të Astra Zenecas do të vijnë në muajin prill.

Brenda pranverës, do të intesifikojmë vaksinimin, por nëse krahasohemi me Rajonin jemi në vendin dytë pas Serbisë. Të kemi vaksinim të popullatës që të çlirojmë dhe turizimin, kjo falë përpjekjeve dhe negociatave që ne kemi bërë.’- tha Manastrilu.