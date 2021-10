Mavys Alvares, ish e dashura e Diego Maradona-s, pretendon se legjenda e futbollit u lidh me të kur ajo ishte vetëm 16-vjeç dhe e mësoi të konsumojë kokainë. Sipas “Daily Mail”, i ndjeri e detyroi Mavys që të kryejë edhe një ndërhyrje kirurgjikale në gjoks gjatë lidhjes së tyre tre vjeçare.

Ish- e dashura e Diegos theu heshtjen dhe foli për herë të parë për marrëdhënien që ka pasur me të, gjatë një interviste të dhënë së fundmi për “America TeVe”.

Mavys, e cila tani është 38 vjeç, tha: “Diego më prezantoi me drogën kur isha vetëm 16 vjeç. Ishte gabimi më i madh i jetës sime”.

Ajo tregoi se e mbajti lidhjene tyre të fshehtë për kaq shumë kohë, sepse kishte frikë se mos familja e saj, e cila jeton ende në Kubë, do të persekutohej nga regjimi, i udhëhequr nga diktatori Fidel Castro.

Diego ndërroi jetë në muajin nëntor të vitit të kaluar, në moshën 60 vjeç. 38-vjeçarja tha: “Ai kaloi më shumë se një orë duke u përpjekur të më bindte se ishte e rëndësishme ta ndihmoja, pasi ai ishte një figurë me famë botërore, dhe kishte kaluar në depresion. Në fund, unë pranova”.

Ajo tregoi se pas kësaj u dërgua në një hotel në Varadero, vendi ku Maradona pushonte në bregdet.

Kur hyri në hotel, Mavys tha se u mirëprit nga agjeti i Maradona-s, i cili sapo kishte dalë nga dushi.

“Isha e frikësuar, sepse ai kishte veshur vetëm një peshqir dhe kisha frikë se mos diçka e keqe ndodhte, por disa minuta më vonë, erdhi Maradona. Ai foli shumë dhe më qetësoi. Më pëlqeu. Më ftoi të bashkohesha me familjen e tij për darkë natën tjetër”, tha ajo.

Maradona kishte shkuar në Kubë në shkurt të vitit 2000 për të hequr qafe zakonin e tij të kokainës pasi ra në një gjendje kome të shkaktuar nga droga dhe gati vdiq në Punta del Este, Uruguai, një muaj më parë.

“Nëna ime nuk ishte e lumtur për këtë dhe as babai im. Por në atë moshë isha rebele dhe nuk i dëgjoja prindërit. Jeta me Maradonën ishte vërtet një çmenduri. Asnjëherë nuk kam menduar se do të konsumoj drogë”– tha Mavys.

“Ishte vërtet e vështirë të hiqje dorë nga droga. Kisha halucinacione. Në një fazë më duhej të shkoja në spital nga dehidratimi, dhe as nuk mund të ngrihesha nga shtrati për të shkuar në tualet. U përpoqa ta lë kokainën, por nuk munda.

Pas gjithë këtyre viteve më vjen turp nga vetja, duke e ditur që isha 16 vjeç. Por ishte një përvojë në jetën time. Jo gjithmonë e zgjedhim atë që na ndodh. Unë isha një vajzë. Nuk isha e keqe. Ai ishte një i huaj i pasur dhe më zgjodhi mua. Nuk mund të thosha jo. Ishte një privilegj të ishe vajza e tij”– përfundoi ajo.

Ndërsa për operacionin e gjoksit Mavys tha: “Unë kisha frikë ta bëja operacionin në Kubë në rast se nuk shkonte mirë, dhe unë me të vërtet pata infeksion. Prandaj Maradona vendosi që të operohesha në Argjentinë. Unë shkova për 20 ditë, por përfundova duke qëndruar për dy muaj e gjysmë.”

g.kosovari