Briseida Çakërri është deputetja më e re e Kuvendit të Shqipërisë, përfaqësuese e qarkut të Vlorës. Ajo u betua më 30 tetor, duke zënë vendin e Bruna Mersinit, e cila kandidoi dhe fitoi postin e kryetares së Bashkisë së Vlorës. Rrugëtimi i saj drejt politikës nuk ka qenë i shpejtë, por i ndërtuar me vite përkushtim, aktivitet dhe pasion për qytetarët dhe vendin e saj.
Në një intervistë për emisionin Dekalog nga Roland Qafoku në DritareTv, Çakërri rrëfeu emocionet e momentit kur u betua në parlament:
“E thashë pak ëmbël fjalën ‘betohem’, por nuk mund ta përshkruash dot me fjalë emocionin, nderin dhe përgjegjësinë që ndjeva. Ishte një nga momentet më të bukura të rrugëtimit tim”. Ajo shtoi se të qenit deputete ka qenë gjithmonë një dëshirë personale, e ndërtuar përmes ndjekjes së politikës dhe angazhimeve të ndryshme:
“Kam punuar me vite me radhë, por nuk mund ta dish kur do të vijë ai moment i betimit. E kam ndjekur politikën gjithmonë dhe dëshiroja të isha këtu”.
Tre muaj pas betimit, Briseida Çakërri tregon se përvoja në parlament ndryshon shumë nga ajo që shihet nga jashtë: “Debatet televizive nuk tregojnë punën intensive që bëhet. Kupton që ke më shumë përgjegjësi se sa duket, por mësohesh me ritmin e punës dhe ndihesh pjesë e rëndësishme e vendimmarrjes”. Ajo thekson se është aktive si në seancat plenare, ashtu edhe në komisionet e ekonomisë dhe turizmit, duke kombinuar angazhimin parlamentar me shërbimin për qytetarët e Vlorës.
Në zgjedhjet e 11 majit, ajo u rendit e 11-ta nga 16 kandidatët e PS-së në qarkun e Vlorës, duke marrë 2,610 vota në Shqipëri dhe 38 në diasporë, gjithsej rreth 3,000 vota. Briseida vlerëson se ky rezultat është fryt i angazhimit të saj të vazhdueshëm dhe përkatësisë familjare:
“Më ka ndihmuar shumë prejardhja ime. Vij nga një familje qytetare vlonjate, një mbiemër i njohur në qytet dhe një rrugëtim shumë i gjatë pune. Fushatën time e bëra derë më derë, duke kërkuar votat e çdo qytetari, pa dallim bindjes politike”.
Ajo rrëfeu historinë e familjes së saj, e cila ka dhënë kontribut të madh për Shqipërinë: “Vij nga një familje atdhetare dhe dëshmorësh. Musa Çakërri, një nga të parët tanë, u vra në vitin 1905, dhe vizita e parë e Ismail Qemalit pas ngritjes së flamurit të pavarësisë ishte te familja jonë për të kërkuar faljen e gjakut. Babai im, Krenar Çakërri, ka qenë themelues i degës së PS-së në Vlorë dhe aktiviteti i tij politik ka ndikuar shumë tek unë”.
Briseida kujton aktivitetin e saj të hershëm politik, që nisi që në fëmijëri: “Kam qenë vetëm gjashtë vjeç kur mora pjesë për herë të parë në protesta në vitin 1997. Nga atëherë politika ka qenë pjesë e jetës sime. Kam qenë aktiviste në Fresh, pastaj kryetare e organizatës së lagjes dhe më pas për rajonin”.
Ajo ka përfunduar studimet në financë, ka dy mastera dhe specializime të ndryshme, duke punuar edhe si pedagoge dhe për projekte të Bashkimit Europian në Itali. Megjithatë, Briseida zgjodhi të qëndrojë në Shqipëri dhe të kontribuojë në vendin e saj: “Është më e lehtë të ikësh dhe të kontribuosh jashtë, por i detyrohem Shqipërisë shumë. Dua të jem këtu dhe të shërbej qytetarët e mi”.
Emri i saj, Briseida, ka frymëzim nga figura mitologjike e Trojës: “Mami lexonte shumë Homerin dhe vendosi t’u japë këtë emër fëmijëve. Në Shqipëri janë vetëm 18 persona me këtë emër”.
E pyetur për Kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama dhe për Sali Berishën, ajo u shpreh se:
“Edi Rama është një nga figurat më të forta të politikës shqiptare dhe do të lërë gjurmë të forta në Shqipëri. Sali Berisha, ndërkohë, është aty për të mbrojtur interesat e veta, jo të popullit”.
Si deputete e re e Vlorës, Çakërri viziton rregullisht qytetin dhe fshatrat për të dëgjuar qytetarët dhe për të adresuar problemet e tyre:
“Politika nuk bëhet vetëm nga foltorja. Çdo votë është një qytetar që ka besuar tek emri im, dhe unë kam për obligim të shërbej për ta. Problemet e tyre i transmetoj te bashkia ose institucionet përkatëse dhe mundohem t’i ndihmoj sa më shumë”.
Përsa i përket turizmit, Briseida tregon për projektligje që synojnë bashkëpunimin mes agjencive turistike në Shqipëri dhe vendet e Ballkanit, me trajnime dhe lehtësira fiskale:
“Synojmë të bëjmë turizmin shtyllën më të fortë të ekonomisë, dhe kjo është shumë e rëndësishme për Vlorën”.- shprehet Çakërri.
