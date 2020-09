Presidentja e Komitetit të Helsinkit për të Drejtat e Njeriut në Serbi, Sonja Biserko ka deklaruar se Beogradi ka bërë çmos “ta heqë” Milo Gjukanoviqin në Mal të Zi, pasi i pengon orientimi i këtij shteti.

“Jo për arsye që ai ndodhet për aq shumë vjet në pushtet, pasi Serbisë nuk i pengon as Milorad Dodiku dhe as Vladimir Putin. Nuk iu pengon, natyrisht, as Vuçiqi, por iu pengon orientimi i Malit të Zi. Fjala është për pavarësinë e këtij shteti, anëtarësimin në NATO dhe synimin për inkuadrim të shpejtë në BE”, ka thënë ajo.