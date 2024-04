Në “Frontline” në Report Tv kreu i PL Ilir Meta tha se ndërkombëtarët kanë tentuar që ta intimidojnë.

Ndërkaq Meta tha se do të shqetësohej vetëm po të shpallej non grata nga Klubi i Celtik.

“Po të më shpallë klubi skocez Celtik non grata do ndihesha i shqetësuar sepse është frymëzim i madh për mua dhe sigurisht që do ndihesha jo shumë i lumtur. Nuk di që në Shqipëri SHBA të ketë pasur ndonjë përfaqësues më të denjë se ilir meta në këto 30 vite dhe pa pagesë, sepse e kam bërë për raportet e Shqipërisë me SHBA dhe i kam mbrojtur këto raporte nga skandale.”