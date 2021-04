Ibsen Elezi, ish-kryetari i PD-së në Kukës ka denoncuar një biznesmen që sipas tij ka shpenzuar 1 milion euro për një mandate deputeti.

I ftuar në emisionin “Pa Maska” në JOQ, Elezi tha se në vitin 2013 Lëvizja Socialiste për Integrim kishte dërguar një kandidat për deputet nga Gjirokastra në Kukës, një biznesmen që blinte vota. Sipas Elezit, ishin shpenzuar mbi 1 milionë euro për një mandat.

“Një njeri që do ta ndërtojë fushatën kalon normalisht në rrethin shoqëror, fillon e komunikon me miqtë, pastaj kalon tek njerëzit e tjerë pranë pallatit. Për këtë mbahen shënime dhe kalohen në databazën qendrore. Ne kemi patur një grup prej 20 vetësh, pasi çdo punë bëhet me vullnet të lirë të njerëzve. Ja po themi në 2009, ku ne morëm 14 mijë vota në Kukës dhe po ashtu edhe në 2013 na dilnin prapë 14 mijë e ca vota dhe fillova të mos i besoj bazës së të dhënave, sepse mendova se do kishte rënie për shkak të konsumimit 8-vjeçar. Në atë kohë Colja kishte ardhur me 1 milionë euro në Kukës. Në atë kohë LSI-ja solli një kandidat për deputet nga Gjirokastra në Kukës, pra një biznesmen që blen vota. Pra është shpenzuar mbi një milionë euro për një mandat deputeti!”- tha Elezi.

Ibsen Elezi është një nga demokratët që kërkojnë largimin e Lulzim Bashës nga Partia Demokratike.

g.kosovari