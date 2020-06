Avokati Spartak Ngjela i ftuar në “Byro Politike”, me gazetaren Juli Xhakoxhi ka komentuar situatën më të fundit në vendin tonë në lidhje me Reformën Zgjedhore.

Ngjela në fjalën e tij është shprehur se janë vetë politika jonë e cila nuk do që të bëjë ndryshimin, pasi kushtet e vendosura nga BE janë të qarta.

Ai ka theksuar se Shqipërinë nuk e le të futet në BE lidërshipi politik pasi u shtohet kontrolli.

“Pse i zgjidhni injorancë por janë dhe interesa brigantësh. Ato nuk janë për interesin shqiptar këtë duhet ta kuptoni, ti ke kërkuar që të hysh në BE jo ajo në Shqipëri, ato na kanë vënë kushte.

Kërkesat e ODIHR pse nuk je pragmatik të pranosh këto, jo sepse këto nuk duan të hapin negociatat pasi nëse do të hapen negociatat këtu do të vijë dhe kontrolli është më e fortë se reforma në drejtësi.

Historia është se politika amerikane nuk ndërhyn pasi thonë se nuk e bëjnë dot, por interesi amerikan është se e duan Shqipërinë në BE.

Shqipërinë nuk e lë të futet në BE lidërshipi politik pasi shtohet kontrolli”, është shprehur Ngjela.

Gjithashtu avokati ka theksuar se përfaqësuesit e Këshillit Politik, nuk kanë forcë dhe herë pas here duhet që të konsultohen me kryetarët e tyre.

Ndër të tjera ai ka theksuar se klasa politike në vendin tonë janë unisong me njëra-tjetrën dhe nuk e duan ndryshimin, pasi janë mësuar me manipulimin e votës.

“Ndërprerja e mbledhjes tregon se përfaqësuesit e Këshillit Politik nuk kanë tagër dhe ky i Ramës nuk është çudi që nuk ka tagër.

Atje pinë kafe, mos kujto se nxjerrin ide. Nuk mund të jesh njeri i lirë nëse ke shkel ligjin në politikë, je skllav, këtë nuk dinë këto por materialet i kanë ato.

Duhet të jesh në rregull me ligjin që të mos kapesh. Problemi është se je kapur nga qendra e politikës botërore.

Të dy palët do të manipulojnë zgjedhjet, ODIHR do depolitizim, por këto nuk heqin dorë se vjedhin. Me njëri tjetrin këto janë unison, dhe me kushtet që vë Saliu do të mbysë politikën amerikane, por vjen një moment që ajo të vë pikat mbi “i”.

Këto ndërrojnë rolet por të dy vjedhin. Tashmë jemi në garë kush të manipulojë më shumë dhe nuk pranojnë asnjë tjetër që të ndërhyjë.

Hajdari kërkon sistem me lista të hapura dhe asnjë nga këto kryetarë nuk dalin, nuk marrin gjë me lista të hapura”, është shprehur ai.

/e.rr