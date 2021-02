Autoritet e Emirateve të Bashkuara Arabe kanë refuzuar ekstradimi i Plaurent Dervishajt për në Shqipëri.

Dervishaj është liruar ditën e djeshme nga gjykata me argumentin se materialet nga Shqipëria kanë mbërritur me vonesë. SPAK ende nuk është njoftuar zyrtarisht për këtë vendim as policia e shtetit.

Dervishaj u kap me 10 dhjetor në Emiratet e Bashkuara Arabe ndërkohë që ishte në arrati pas operacioni “ASgjë nuk harrohet”. Lirimi është bërë ditën e djeshme në orën 10:00.

Plaurent Dervishajt, anëtar i bandës se Lul Berishës

Report Tv ka siguruar kërkesën për ekstradim të autoriteteve shqiptare e cila është firmosur që në datë 21 dhjetor 2020 nga ministrja e Drejtësisë, Etlinda Gjonaj.

Kërkesa e ekstradimit drejtuar autoriteteve Emiraeve të Bashkuara

g.kosovari