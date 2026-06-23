Një 41-vjeçar është arrestuar nga policia në Shijak, pasi dyshohet për përfshirje në një tentativë vrasjeje me armë zjarri.
I arrestuari, shtetasi E. H., 41 vjeç, banues në Shijak, ishte shpallur më parë në kërkim për veprat penale “Vrasja me dashje”, mbetur në tentativë, si dhe “Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe i municionit”.
Ai dyshohet se më 01.06.2023, në Shijak, për motive të dobëta, ka qëlluar me armë zjarri ndaj shtetasit A. Ç.
Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës, për veprime të mëtejshme.
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