Tre persona të shpallur në kërkim për vepra të ndryshme penale, janë ekstraduar nga Italia dhe Zvicra.

Nga Italia u ekstradua 50-vjeçari me tre emra, S. C. alias A. D. alias S. C., i cili ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar pasi Gjykata e Gjirokastrës, i ka caktuar masën e sigurisë “Arrest në burg”, për veprat penale “Krijimi i skemave mashtruese lidhur me tatimin mbi vlerën e shtuar”, “Falsifikimi i vulave, stampave dhe formularëve” dhe “Fshehja e të ardhurave”.

Shtetasi italian S. C., gjatë periudhës dhjetor 2019 – mars 2020, në bashkëpunim me 2 shtetas shqiptarë, kanë krijuar një skemë mashtruese të shoqërive fiktive, për qarkullimin e shumave monetare në lidhje me rimbursimin e TVSH-së.

Nga Italia u ekstradua po ashtu Enea Korreshi, 31 vjeç. Ai ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar nga Interpol Tirana, pasi Gjykata e Apelit Vlorë, e ka dënuar me 2 vjet burgim, për veprën penale “Vjedhja”, pasi në bashkëpunim me një person tjetër, ka vjedhur pjesë këmbimi të automjeteve në një subjekt në Lushnjë.

Nga Zvicra u ekstradua drejt Shqipërisë, Xh. K., 39 vjeç. Ai ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar pasi Gjykata e Tiranës, i ka caktuar masën e sigurisë “Arrest në burg”, për veprën penale “Falsifikimi i letërnjoftimeve, pasaportave ose vizave”, kryer në bashkëpunim në formën e grupit të strukturuar kriminal, “Grupi kriminal” dhe “Kryerja e veprave penale nga grupi kriminal”.

Xh. K., në bashkëpunim me shtetas të tjerë, në kuadër të grupit kriminal, kanë prodhuar dokumente identifikimi të falsifikuara, kryesisht për shtete të BE-së, për shtetas që synonin të udhëtonin drejt Mbretërisë së Bashkuar, Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Kanadasë dhe vendeve të BE-së.