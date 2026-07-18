Një 39-vjeçar i shpallur në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet spanjolle është arrestuar në Malësinë e Madhe, pas një operacioni të zhvilluar nga Policia e Shtetit në bashkëpunim me homologët në Spanjë.
Sipas njoftimit zyrtar, i arrestuari Gentjan Handraj alias Gentjan Hotaj banues në Koplik, ishte shpallur në kërkim nga Interpol Madrid, pasi Gjykata spanjolle i kishte caktuar masën e sigurisë “Arrest në burg” për veprat penale “Trafikimi i lëndëve narkotike” dhe “Pjesëmarrja në organizatë kriminale”.
Operacioni u finalizua nga Sektori për Kërkimin (FAST Albania), në Drejtorinë e Forcës së Posaçme Operacionale, në bashkëpunim me Drejtorinë Vendore të Policisë Shkodër.
Autoritetet bëjnë me dije se 39-vjeçari u lokalizua dhe u arrestua provizorisht në zbatim të masës së kërkuar ndërkombëtare.
Aktualisht, Interpol Tirana po vijon procedurat me autoritetet spanjolle për ekstradimin e tij drejt Spanjës, ku ai do të përballet me drejtësinë për akuzat e ngritura ndaj tij.
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