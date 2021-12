Policia Kufitare e Rinasit ka vënë në pranga një person të shpallur në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet holandeze.

Policia në një njoftim për mediat sqaron se ka arrestuar 22-vjeçarin me iniciale Mirand Abazi, banues në Belgjikë.

I riu u kap në hyrje të Republikës së Shqipërisë dhe u arrestua me qëllim ekstradimi, pasi gjatë përpunimit të dokumentacionit dhe shkëmbimit të informacionit me Interpol Tiranën, rezultoi se ishte person i shpallur në kërkim ndërkombëtar nga Holanda, për veprat penale “Vrasja në rrethana cilësuese”, “Vjedhja me dhunë”, “Pastrim parash” dhe “Shkatërrimi i pronës”, parashikuar nga Kodi Penal i Holandës.

Personi në kërkim ndërkombëtar u dërgua në ambientet e paraburgimit të DVP Tiranë, në dispozicion të Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

/a.r