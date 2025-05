Disa orë pasi kërkoi nga KQZ të ndërhyjë menjëherë për zgjidhjen e problematikave të krijuara me votën e diasporës, kryesisht në Greqi, Partia Demokratike përmes Jozefina Topallit dhe Ivi Kasos i ka bërë thirrje SPAK që të nisë hetimet e të verifikojë shkeljet e mundshme ligjore në këtë proces.

Topalli tha se kemi të bëjmë me manipulime të rënda në Greqi dhe Itali, e se kthimi në normalitet i shkeljeve përbën një shqetësim të madh.

“Posta DHL në Greqi ka kontaktuar nënkontaktor, që është një thyerje e normave ligjore dhe kodit zgjedhor. Kemi raste që jo vetëm nuk dorëzohen zarfat individualisht me pasaportën, ky do të ishte një pretendim i çmendur ndoshta, edhe pse është ligjor, por ata çojnë email dhe i thonë të vijnë në pikën më të afërt. Zakonisht pika më e afërt e Speedex apo Currier dhe pika më e afërt është një pikë bastesh, dhe shqiptarët shkojnë, por nuk e gjejnë më zarfin aty. U thonë se zarfi i tyre nuk është më këtu, pavarësisht se ata nuk e kanë marrë, dhe dikush tjetër ka shkuar të marrë zarfin e tyre. Kemi raste si në Itali, që një zonjë që punon në ambasadën në Romë, shkon e mbledh zarfet dhe i dorëzon zarfet në mënyrë antiligjore. Quhet Marjeta Mikeli dhe kjo është e pabesueshme, jo se nuk e kanë bërë gjatë regjistrimit, por tani kanë kaluar çdo masë. Por nëse Itali është më e kufizuar, por zonja do të merret nën hetim, ajo që po ndodh në Greqi është në të gjithë territorin e shtetit grek dhe shqetësimi është jashtëzakonisht i madh. Kemi informacione që marrin makina me qira dhe i çojnë në Greqi për të mbledhur votat. Kemi rastë të tjera të cilat si psh, një ish-kryetar i komunës së Çarshovës, që tani është në bashkinë e Përmetit, pasi shkon aty dhe ka numrat e telefonit, informacioni që vjen tek ne, është se i japin një shumë financiare dhe pastaj ua plotëson vetë fletën e votimit, Veli Mehmeti e ka emrin. Gjëra të tilla janë të përsëritura, nuk është më një fenomen sporadik, por është kthyer në një normalitet”, tha Topalli.

Drejtuesja politike për Diasporën në PD dhe drejtuesi politik i qarkut të Korçës thonë se ndryshimi i befasishëm në tërheqjen individuale të zarfeve pranë DHL ka ngritur shqetësime serioze mbi transparencën, standardin dhe ligjshmërinë e procesit të votimit.

“Unë e kuptoj alarmin që ka pala tjetër në lidhje me situatën që është aty, por thyerja e ligjit, futja e njerëzve të PS-së sikur të ishin zyra të DHL-së, është e papranueshme. Për këto raste i kërkojmë jo vetëm KQZ-së, por edhe SPAK që në mënyrë të veçantë në Greqi, të verifikojnë raste të tilla skandaloze që e kanë nxjerrë gati jashtë kontrollit procesin e votimit dhe të dorëzimit të zarfeve në këtë vend. Jo rastësisht që nëse deri pardje numri i zarfeve nga Greqia ishin rreth 17 mijë, brenda 24 orësh, pikërisht në periudhën që ne po na vinin informacione për manipulim në një shkallë të votës, ky numër kërceu me 6 mijë, gjë që nuk ka ndodhur me asnjë vend tjetër, edhe pse ka numër votuesish shumë më të madh“, shtoi Topalli.

Sakaq, Ivi Kaso kërkoi nga Prokuroria e Posaçme që të bashkëpunojë me agjencitë partnere dhe të nisë hetimin për skandalin me votat e transportuara nga DHL.

Ndërkohë, drejtuesi politik i Partisë Demokratike në qarkun e Korçë Ivi Kaso, tha se SPAK duhet që të hetojë rastet për të cilat janë bërë kallëzime.

“I bëjmë thirrje KQZ që ky proces të shkojë mbarë deri në fund. Që ky proces dhe degradimi i tij sidomos në Greqi të mos jetë njollë i bëjmë thirrje SPAK që të marrin që të gjitha masat. Të mos kujtojnë banditët e votës se janë duke bërë namin duke marr zarfet e emigrantëve nga DH:, e dimë kush e bënë dhe ja përcjellim SPAK me emra”, u shpreh Kaso.