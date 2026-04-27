Këtë të hënë, 27 prill, në GJKKO pritet të zhvillohet seanca e gjykimit në themel ndaj kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj, bashkëshortes së tij Ajola Xoxa, si dhe 16 të pandehurve të tjerë, së bashku me 12 shoqëri tregtare apo organizata jofitimprurëse.
Më 21 prill, Veliaj i kërkoi Gjykatës Administrative të lejojë transmetimin live të seancave gjyqësore të lidhura me padinë e tij, kundër prokurorit Ols Dado.
Në kërkesën drejtuar gjyqtarit Hazbi Balliu, Veliaj argumenton se parimi i publicitetit të seancave, i parashikuar në ligj, duhet të zbatohet në mënyrë të plotë dhe efektive, duke i dhënë publikut mundësinë ta ndjekë drejtpërdrejt procesin.
Veliaj kërkon që gjykata të lejojë ose praninë e mediave me kamera për transmetim të drejtpërdrejtë, ose të ofrojë vetë një sinjal zyrtar për transmetimin live të seancave.
Seanca e fundit është mbajtur më 15 prill, por është shtyrë pasi Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve nuk ka zbatuar urdhrin e gjykatës për të njoftuar Erion Veliajn.
Çështja u dërgua për gjykim nga Gjykata e Posaçme më 9 shkurt, pas hetimeve të kryera nga SPAK. Veliaj ndodhet në arrest me burg që nga 10 shkurt 2025. Sipas SPAK, procesi u vonua disa muaj për shkak të kërkesës formale që vetëm pesë muaj më parë u dorëzua për kalimin e dosjes në gjykim.
Prokuroria ka ngritur 13 akuza ndaj Erion Veliajt, duke përfshirë korrupsion pasiv në disa raste, pastrim parash, mosdeklarim të pasurisë, shpërdorim detyre dhe futje të sendeve të ndaluara në burg. Sipas SPAK, shumica e akuzave lidhen me marrje të përfitimeve të paligjshme në 9 raste, ku kompanitë e përfshira kanë përfituar leje ndërtimi dhe fonde publike nga Bashkia Tiranë, në këmbim të favoreve monetare dhe pasurive të paluajtshme.
Edhe bashkëshortja e tij, Ajola Xoxa, akuzohet për korrupsion pasiv në 9 raste, si dhe për fshehje të të ardhurave, mosdeklarim pasurie dhe pastrim parash.
Personat e tjerë të akuzuar përfshijnë biznesmenë të ndryshëm, të cilët sipas prokurorisë kanë kryer korrupsion aktiv ndaj funksionarëve të lartë dhe të zgjedhurve vendorë, si dhe fshehje dhe pastrim të të ardhurave të paligjshme.
Ish-deputetja Klotilda Bushka akuzohet për veprime që kanë penguar zbardhjen e së vërtetës, ndërsa F.B., gardiani i burgut të Durrësit, akuzohet për dhënie të telefonit Veliajt gjatë transferimeve drejt gjykatës, duke u përballur me akuzën për futje dhe mbajtje të sendeve të ndaluara brenda institucionit të burgut.
