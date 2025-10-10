Kandidati i pavarur për Bashkinë e Tiranës, Florjan Binaj ka lajmëruar dorëheqjen nga emisioni investigativ ‘Piranjat’ pas angazhimeve të tij në politikë.
Për 3 vite, Binaj ka drejtuar emisionin investigativ, ndërsa sot në çelje të tij, ka lajmëruar se nuk do të jetë më pjesë e ekranit. Për Binajn, ‘Piranjat’ ka qenë ‘pjesë e trupit të tij’, dhe ‘ndarjen’ sot e ka cilësuar si momentin më të vështira në skenë.
Reagimi i Florjan Binajt:
“Sot është momenti im më i vështirë në këtë skenë. Sepse sot, duhet të ndahem me Piranjat. Po ndahem me nostalgji nga një punë dhe një program që e dua shumë dhe që e ndjej pjesë të trupit tim. Por po ndahem për diçka më të madhe.
Kanë qenë 3 vjet që më kanë rritur shumë si artist dhe si njeri. Për 3 vjet, në këtë familjen tonë të vogël, kemi denoncuar jo vetëm korrupsionin dhe abuzimin, por kemi ekspozuar edhe brishtësinë e shoqërisë shqiptare, plot me plagë shoqërore, morale dhe emocionale.
Për mua, humori nuk ka qenë thjesht argëtim, por një ilaç që zbut dëshpërimin dhe dhimbjen e njerëzve. E kam përdorur humorin edhe si mjet për të hapur sytë ndaj së keqes që na rrethon dhe për ta vënë pushtetin para përgjegjësisë.
Këto vite kam prekur gjithë Shqipërinë dhe jam takuar me mijëra njerëz, me halle të mëdha e të vogla. Kam dëgjuar prej tyre që duhet ndryshim, që diçka duhet të ndryshojë. Por kam kuptuar që janë të humbur, dhe shumica nuk e dinë, nuk e kuptojnë si bëhet ndryshimi.
