Kryeministri Edi Rama vijon te pergjigjet ne rrjetin social facebook per te gjitha shqetesimet e qytetave per situaten ne vend.

Ai replikon me qytetaret duke thene se situata nuk ka qene kurre me e mire se sot.

REPLIKAT:

Komentuesja: Eee ti mire ben qe i ndihmon por ne fund edhe kta do ikin me vrap keshtu siq po vete gjendja ne vend

Edi Rama: Niko Nikos gjendja ne vend s’ka qene asnjehere me e mire se sot dhe do behet me e mire vetem me pune e me durim! Te pershendes