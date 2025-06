Aktivistja Evi Kokalari ka reaguar ditën e sotme me anë të një postimi në rrjetet e saj sociale. Ndryshe nga herët e saj të fundit që ka qenë e përqëndruar në kritikat ndaj kreut të PD-së Sali Berisha, Kokalari ka vendosur në shënjestër të vëmendjes, Fatmir Mediun aleatin e palëkundur të demokratëve.

Aktivistja e nis statusin e saj duke thënë se ka biseduar me Prokurorin e Përgjithshëm Aaron Reitz, të cilit i ka thënë se, Mediu i përdor për foto në SHBA, që t’i shmanget gjyqit që ka në Shqipëri.

Kokalari thotë më tej se ka dhe një thirrje për komunitetin e shqiptarëve në Texas që sipas saj po i japin një vëmendje të gabuar Mediut dhe Bershës duke i bërë dëm të madh demokracisë në Shqipëri.

Statusi i Kokalarit

Këtë të djelë që shkoi Fatmir Mediu, rastësisht po flisja pikërisht me asistent prokurorin e Përgjithshëm të SHBA z. Aaron Reitz, që është mik i mirë prej kohësh, dhe më përmëndi që ishte takuar me ty.

I bëra një shpjegim të detajuar për procesin e hapur që ke me SPAK në Shqipëri dhe çështjen e 26 të vrarëve në Gërdec. Tashti do ti dërgoi postimin tënd që ta kuptojë se si i përdor ti këta sa herë duhet të jesh në gjykatë.

“Nuk e dija” – më tha.

Sigurisht që nuk e dinte, as Keith Self dhe të tjerët që ti takon këtu nuk e dinë dhe besojnë pallavrat që i shet ti.

Por tashti që Sali Berisha është i mbaruar, me ty do merrem. Një hap prapa do të më kesh, duke ju shpjeguar faktet atyre që ti i mashtron.

Ti duhet të rrish në Shqipëri dhe të investigohesh nga SPAK, sepse ky nuk është persekutim politik për ty. Je peshë e lehtë dhe nuk i intereson njeriut të merret me ty politikisht.

Dhe dy fjalë për komunitetin tonë në Texas e dini vetë kush jeni se më ndiqni në Facebook dhe ja u kam thënë më parë, boll mbështetet Mediun dhe Berishën, sepse po i bëni shumë dëm demokracisë në Shqipëri, që këta e kanë marrë peng. E kuptoj naivitetin tuaj ndaj Mediut, sepse dhe unë me naivitet i besova Berishës.

Fakti është që ne jemi mësuar ndryshe në Amerikë, politikanët këtu nëse janë në Kongres, kanë një farë kredibiliteti si njerëz të mirë.

E pra, ashtu e konsiderova unë të djathtën Shqiptare derisa kuptova që këta janë arsyeja kryesore pse Shqipëria nuk ecën përpara.

Të dashur bashkëatdhetarë të Texasit, po ja u them shumë hapur, nëse nuk hiqni dorë nga kjo përkrahje që i jepni Fatmir Mediut dhe nuk lini drejtësinë në Shqipëri të bëj punën e vet, target im kryesore do jeni pikërisht ju, sepse jeni ju që po bëheni pengesë për të djathtën në Shqipëri të marrë jetë.

Nëse keni nevojë për sqarime të më tejshme, telefonin tim e keni!