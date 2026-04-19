Nga sherri për një banesë të lënë trashëgimi nga babai, tre vëllezërit Bashkimi, Abazi dhe Gazmiri kanë zbuluar se në pjesëtarët e familjes del edhe një fëmijë i tretë për të cilin nuk kishin pasur dijeni. Agim Zenuni sipas dokumenteve rezulton që të jetë fëmija i Riza Zenunit.
Megjithatë, ata refuzojnë ta shohin si vëllanë e tyre, duke u shprehur se nuk e njohin fare, nuk e kanë parë apo takuar asnjë herë.
Sipas tij, për t’i ardhur në ndihmë një komshieje, e cila ishte shtatzënë dhe priste të sillte në jetë një fëmijë ilegal, Rizai, babai i ndjerë i fëmijëve ka shkuar në spital dhe ka firmosur, duke konfirmuar atësinë e fëmijës. Kjo është bërë sipas Abazit, vetëm për t’i ardhur në ndihmë vajzës, që ajo të nxirrte fëmijën nga materniteti.
Abazi: Siç na tregojnë njerëzit që kemi pyetur tani, na kanë thënë se e ëma e Agim Zenunit ka pasur një lidhje jashtë martesore. Këta i dhanë një ndihmë për ta nxjerrë fëmijën nga spitali.
Eni Çobani: Kush ia dha?
Abazi: Gjyshërit dhe prindërit. E nxorën nga spitali dhe siç duket nga ngelur në mbiemrin tonë, që ne nuk dimë gjë. Ne këtë fëmijë nuk e kemi parë dhe nuk e dimë ç’është. Nuk e njohim fare. Ai është rritur në Durrës. Me prindër, a pa prindër ne këtë nuk e dimë. Por, me ne nuk ka lidhje.
