Kryeministri hungarez Viktor Orbán ka urdhëruar rritjen e mbrojtjes ushtarake dhe policore për infrastrukturën energjetike të vendit. Ai përmendi frikën se Ukraina fqinje po planifikon të ndërpresë furnizimin me energji të Hungarisë si arsye, duke e deklaruar këtë në një mesazh video në Facebook pas një takimi të Këshillit të Mbrojtjes. Orbán nuk dha asnjë bazë për këto frikëra. Këshilli i Mbrojtjes përfshin, ndër të tjera, udhëheqjen e ushtrisë dhe shërbimet e inteligjencës.
Për më tepër, një zonë ndalim-fluturimi për dronë do të vendoset pranë kufirit ukrainas, në rajonin hungarez Bereg. “Shoh që Ukraina po përgatit veprime të mëtejshme për të prishur funksionimin e sistemit energjetik të Hungarisë. Kjo është arsyeja pse kam urdhëruar forcimin e mbrojtjes së infrastrukturës kritike energjetike”, tha Orbán. “Kjo do të thotë që ne do të vendosim gjithashtu ushtarë dhe pajisjet e nevojshme për të sprapsur sulmet pranë objekteve të rëndësishme energjetike”. Ai nuk specifikoi numrin e saktë të ushtarëve që do të vendosen.
Hungaria akuzon Ukrainën për bllokimin e rrjedhës së naftës ruse përmes tubacionit Druzhba për arsye politike. Vendi nuk do të mbështesë asnjë vendim të BE-së në favor të Ukrainës derisa të rifillojnë operacionet. Për këtë arsye, Budapesti po bllokon gjithashtu sanksione të mëtejshme kundër Rusisë.
Tubacioni furnizon Hungarinë dhe Sllovakinë me naftë nga Rusia. Fluksi u ndërpre në fund të janarit për shkak se tubacioni ishte dëmtuar nga sulmet ruse.
Orbán përsëriti pretendimin e tij se nuk kishte arsye teknike për ndërprerjen. Qeveria e tij ka pohuar vazhdimisht se tubacioni po funksionon dhe se Kievi po bllokon rrjedhën e naftës për të “shantazhuar” Hungarinë.
Që nga fillimi i luftës së agresionit të Rusisë kundër Ukrainës katër vjet më parë, Orbán është përpjekur të ngadalësojë politikën e BE-së për të ofruar ndihmë për Ukrainën. Kryeministri populist i krahut të djathtë hungarez mban marrëdhënie të mira me udhëheqësin e Kremlinit Vladimir Putin.
