Mjeku i njohur, Tritan Kalo i është përgjigjur akuzave të hedhura ndaj Komitetit të Ekspertëve për kohën se kur është shfaqur Covid-19 në Shqipëri. Mjeku Kalo publikon edhe ca foto të grafike mbi mushkëritë. Sipas tij, deri në shkurt të 2020 ka qarkulluar gripi A dhe se imazhet e publikuara nuk kanë asnjë lidhje me Covid-19.

Mesazhi i plotë në Facebook

Kushdo që pyet anëtarët e Komitetit të Ekspertëve për pandeminë Covid-19 për shpjegime: “Tejdukshmëria e tokës e qelqit (GGGGO) është një term përshkrues që i referohet një zone të dobësimit më të madh në mushkëri në tomografinë e llogaritur (CT) me shenja bronkiale dhe vaskulare.

Është një shenjë specifike me etiologji të gjerë duke përfshirë infeksionin, sëmundjen kronike intersticiale dhe sëmundjen akute alveolare (qeset e vogla të ajrit në mushkëri) “.

Imazhet e mëposhtme të GG nuk kanë asnjë lidhje me Sars-Cov2 / Cov2 / Cov2, por ato duken të njëjta dhe i përkasin disa prej sëmundjeve vijuese, kryesisht gripi A (H1N1):

Karcinoma bronko-alveolare Limfoma intravaskulare e qelizës B të gjerë pulmonare, edemë pulmonare, Hemorragji difuze alveolare, fibrozë pulmonare, Pneumonia organizative kriptogjene, Sarkoidoza, Granulomatoza limfomatike,

Sëmundje të ndryshme jo-ngjitëse intersticiale të mushkërive si: pneumoni mbindjeshmërie (p.sh. pneumoni methotrexate), sindromi Hamman-Rich, si dhe:

Rastet infektive si: Gripi A (H1N1), tuberkulozi, pneumonia Pneumocistis jirovecii (AIDS / HIV1 + 2), Mycoplasmosis, Legionellosis, Aspergillosis, virus syncytial respirator, citomegalovirus, etj, etj, etj.

Kemi pasur mijëra e mijëra raste të gripit A (H1N1) në Shqipëri, gjatë periudhës së mesit të dhjetorit 2019 dhe në fund të shkurtit 2020 . Dikush ka studiuar ndryshimet të diagnozës të secilës prej sëmundjeve të përmendura më lart, përfshirë edhe gripin A (H1N1), përpara se në Shtetet e Bashkuara të administronin një përgjigje pozitive për Sars-Cov2 / Cov2 / Cov2, edhe para se të dini rezultatet e PCR ??? .

Kam nevojë për një përgjigje shumë të thjeshtë, po ose jo? Ne jemi mjekë dhe shëndeti i popullit shqiptar duhet të na udhëzojë në çdo kohë . Ne nuk duhet të mendojmë dhe të veprojmë për asnjë arsye, si një vegla në duart e ndonjë prej partive politike shqiptare !

Ne do ta fitojmë betejën me Covid-19 ! (Shihni gjithashtu: Amorim VB, Rodrigues RS, et al: Influenza A (H1N1) Rezultatet e HRCT.J. Pneumol bra, 2013 maj-qershor; 39 (3): 323-329 ).