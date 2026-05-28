Gjykata e Lartë rrëzoi sot rekursin e kryebashkiakut Erion Veliaj për masën e sigurisë, duke e lënë atë në burg.
Rekursi i Veliajt ishte depozituar më 6 maj dhe nuk ka lidhje me vendimin e dhënë dy ditë më parë nga Gjykata Kushtetuese, e cila e ktheu për rishqyrtim në Gjykatën e Lartë kërkesën e Veliajt.
“Kërkohet zëvendësimin e masës se sigurimit “Arrest ne burg”, parashikuar nga neni 238 i Kodit te Procedurës Penale, me një masë sigurimi më të bute si “Garanci pasurore” parashikuar nga neni 236 i Kodit të Procedurës Penale ose “Detyrim për t’u paraqitur në policinë gjyqësore”, parashikuar nga neni 234 i Kodit te Procedurës Penale”, thuhej në kërkesën e Veliajt.
Veliaj ndodhet në paraburgim prej 10 shkurtit të vitit 2025, kur u arrestua nga oficerët e BKH-së në zyrë.
Gjykata e Lartë do të zhvillojë një mbledhje të veçantë për shqyrtimin e vendimit të Gjykatës Kushtetuese.
