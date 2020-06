Ka pasur një rritje të mbështetjes për Bashkimin Evropian në publikun britanik që nga referendumi i Brexit, sipas një sondazhi të ri. Sondazhi Social Evropian gjeti se mbështetja për BE-në është rritur në të gjithë kontinentin, përfshirë në Britani.

Sondazhi, i cili u përfundua në vitin 2019, zbuloi se 57% e britanikëve do të votonin të ishin brenda BE-së, krahasuar me 50% të cilët thanë të njëjtën gjë në anketën e mëparshme në 2017.Në të kundërt, vetëm 35% thanë që ata duan të jenë jashtë BE-së, në krahasim me 44% të cilët thanë të njëjtën gjë në 2017 dhe 52% të njerëzve që votuan të largohen në vitin 2016. 8% e Britanikëve thanë se nuk do të votonin në një referendum të tillë.

Sondazhi vjen katër vjet pasi Britania vendosi të largohej, dhe në një kohë kur vendi përballet me një recesion ekonomik gjithnjë e më të zymtë në mes të pandemisë së vazhdueshme të koronavirusit.

/e.rr