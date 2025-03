Pamje madhështore vijnë nga protesta në Beograd, ku mijëra qytetarë i janë bashkuar thirrjes së studentëve për të protestuar për tragjedinë në Novi Sad. Mijëra protestues kanë mbushur sheshin në protestën më të madhe në histori, por paralelisht pamjet që vijnë nga Tirana janë qesharake.

Nëse shihni këtë krahasim me këto foto, mund të themi bindshëm që Sali Berisha dështoi me sukses duke organizuar protestën më të vogël në histori me një pjesëmarrje minimale.

Në Beograd, mijëra qytetarë u mblodhën duke e kthyer protestën në një nga ngjarjet më masive që ka njohur vendi, por Berisha u braktis masivisht nga të rinjtë që i thirri për të protestuar për mbylljen e TikTok.