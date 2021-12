Ish-kryeministri Sali Berisha u rikthye sërish në Tropojë pas shumë vitesh. Në fjalën e tij para mbështetësve, Berisha u shfaq i emocionuar, ndërsa tha se e kishte pushtuar një ndjenjë e veçantë.

Sipas tij, udhëtimi ishte “gjysmë qiellor, gjysmë tokësor”. Ish-lideri i PD u shpreh se në vendlindje “bëri edhe universitetin e parë”, duke iu referuar bisedave që dëgjonte në odat e burrave.

“Duke ardhur për Tropojë, në Malësinë e Gjakovës, më kishte pushtuar një ndjenjë e veçantë. I thashë vetës se njeriu i lirë, në vendlindjen e tij, është dy herë fëmija i natyrës. Sapo mbërrita, Floriana Garo më pyeti, doktor si ishte udhëtimi? Gjysëm qiellor, gjysëm tokësor iu përgjigja. Me mendjen time, shpesh, më shumë se kudo në botë, vij në vendlindjen time. Ia përsërish vetes çfarë fati të madh pata që linda në Malësinë e Gjakovës. Sot, pas dekadash larg saj, pas dekadash në Tiranë, përsëri dua t’u them këtu se në vendlindjen time unë kreva universitetin më të rëndësishëm të jetës time, mora diplomën e të gjitha diplomave të jetës time. Në këto treva ekzistonin odat e burrave.

Nuk kishte radio, nuk kishte TV, por e gjithë jeta jonë kalonte nga shkolla tek oda, nga oda tek shkolla. Në odë unë, bashkëmoshatarët e mij, mekoheshim me një dashuri të pakufishme për vendin dhe Kosovën. Kosova për ata burra ishte toka e shenjtë. Kurse shkolla dhe librat e kishin të ndalur Kosovën. Në atë kohë nuk flitej për Kosovën. Kosova nuk ekzistone për diktatorin Enver Hoxha. Për ta ndarë nga Gjakova, Enveri e quajti Malësinë e Gjakovës, Tropojë. Në odë, jo në shkollë, unë mora eliksirin e jetës timë: Dashurinë për vendin dhe Kosovën”, tha Berisha.

I cili ne 50 vite shkoi vetem 6 here ne vendlinjen e tij, ne kohen e komunizmit “i zene me pune ne Tirane” dhe ne demokracia, here me argumentin se Tropoja voton per te dhe pa shkuar dhe me pas per shkak te akuzave se ka gusht ne vrasjet ne Tropoje, ku eshte akuzuar si urdherdhenes!/m.j