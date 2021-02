Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha në një postim në Facebook thotë se Rama ka lënë Shqipërinë në baltë.

Sipas tij, ka ardhur koha që në 25 prill të bëhet ndryshimi.

“Shqipëria ka 8 vjet në baltë me Ramën. Ka ardhur koha të ndryshojmë. Më 25 prill Rama do të humbë dhe do të fitojë Shqipëria”, shkruan Basha.

Prej disa ditësh, Partia Demokratike ka shpalosur programin e saj në ekonomi, arsim, shëndetësi, mirëqenien sociale dhe turizëm.

Sipas kreut të PD, Lulzim Basha pikat e programit nuk janë premtime, por angazhime që pas 25 prillit do të vihen në zbatim.

g.kosovari