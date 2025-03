Kryeministri Edi Rama ka prezantuar sot në Elbasan projektin për ndërtimin e Automotoparkut, i cili do të shërbejë si një kompleks sportiv ndërkombëtar, sipas standardeve më të larta të FIA dhe FIM, e që sipas shefit të qeverisë do të mirëpresë edhe garat më prestigjioze të Formula 1.

Kreu i qeverisë e cilësoi projektin si një motor i ri për ekonominë e vendit, ndërsa riktheksoi se gara e Formula 1 në Elbasan do të ndiqet nga 1 miliardë njerëz anembanë botës.

“Zhvillojmë projektin e Auto Moto Park, një projekt i detajuar plotësisht në bashkëpunim me Formula 1, duke ndjekur të gjitha sugjerimet apo adresuar të gjitha kritikat e skuadrës së vendosur në dispozicion të këtij projekti nga drejtuesi ekzekutiv i Formula 1. Ambicia është që Shqipëria 2030, të jetë vendi mikpritës i garës së Formula 1, diçka e pakonceptueshme deri para disa kohe. Nuk bëhet fjalë për një investim për një garë, por për t’i instaluar ekonomisë shqiptare një motor të ri. Ky projekt është ekonomi, jo garë me makina sepse në harkun e 360 ditëve të vitit, ky projekt do të krijojë një destinacion, ku në qendrën e vet do jetë siguria rrugore dhe që nga fëmijët vegjël, deri tek më të rritur që ngasin një makinë, do duhet t’i referohen kësaj qendre për testimet përkatëse që do jenë pjesë e të qenit tonë anëtarë të BE. Modeli ynë për këtë është qendra në Vjenë, por siç e vutë re nga prezantimi i projektit, me skuadrën teknike të Formula 1, është ndërtuar një projekt që brenda vetë familjes të Formula 1 është inovativ për një sërë zgjidhjesh që janë sugjeruar nga stafi teknik i Formula 1”, u shpreh Rama.

Më tej Rama nënvizoi se projekti i Automotoparkut çon më përpara vizionin e bashkëngjitjes së Elbasanit me Tiranën si një metropol i dekadës së ardhshme.

“Ecim më tutje për të çuar më tej vizionin e bashkimit të Tiranës me Elbasanit, dhe bashkëngjitjes së Elbasanit me Tiranën si gjymtyrë e një metropoli që gjithnjë e më shumë po merr formë si metropoli i dekadës së ardhshme me qendër Tiranën, me daljen në det Durrës dhe shtrirje në verilindje në Dibër dhe me këtë krah në Elbasan ku ndërkohë kalojnë edhe infrastruktura të rëndësishme si rrjeti evropian i korridoreve, Korridori 8”, deklaroi shefi i ekzekutivit.