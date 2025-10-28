Në një intervistë në “Aldo Morning Show” në Tv Klan, eksperti i duhanit Roland Shuperka zbërtheu efektet e rrezikshme të cigareve tradicionale dhe prezantoi zgjidhjet e reja në treg. Ai theksoi se cigaret përmbajnë tre përbërës kryesorë: nikotinën, që shkakton varësi; monoksid karboni dhe katranin, të cilët janë përgjegjës për sëmundjet serioze dhe kancerin. Në momentin e djegies, në temperaturën 800°C, këta përbërës çlirojnë rreth 70 kimikate kancerogjene, duke bërë që 9 nga 10 pacientë me kancer të mushkërive të jenë duhanpirës.
“Cigaret e zakonshme, ato tradicionale, kanë tre përbërës: monoksid karboni, katran dhe nikotinë. Nikotina krijon varësi, kurse të sëmundshmëria ose vdekja është nëpërmjet katranit. Duke u djegur cigarja në momentin e thithjes, në temperaturën 800 gardë Celsius, katrani me monoksidin e karbonit shpërbëjnë 70 kimikate të cilat janë me përbërje kancerogjene. Në 10 të sëmurë me kancer të mushkërive, 9 janë duhanpirës. Kjo ka qenë dhe arsyeja që kanë filluar të dalin në treg produkte më pak të dëmshme, duke parë dhe kompanitë e duhanit.”
Duke u përballur me këto të dhëna alarmante, kompanitë e duhanit kanë nisur të ofrojnë produkte më pak të dëmshme, të cilat sipas Shëndetit Publik anglez dhe Kolegjit Mbretëror të Mjekëve të Britanisë, janë deri në 95% më pak të rrezikshme se cigaret tradicionale.
Megjithatë, eksperti paralajmëron se këto produkte nuk janë për personat që nuk pinë duhan, nuk duhet përdorur nga të rinjtë nën 18 vjeç dhe janë të destinuara vetëm për ata që nuk mund ose nuk duan të heqin dorë nga duhani. Për dallim nga cigaret tradicionale, këto produkte nuk përmbajnë katran apo monoksid karboni dhe nuk djegin në temperatura të larta, duke zvogëluar shpërbërjen e kimikateve të dëmshme.
“Shëndeti publik anglez, Kolegji Mbretëror i Mjekësve të Britanisë së Madhe deklarojnë që 95% më pak të dëmshme, se sa cigaret e zakonshme janë këto produktet e reja të duhanit. Këto nuk janë për personat që e kanë lënë duhanin, për personat që nuk pinë duhan, janë vetëm për ata persona, të cilët nuk e lënë dot duhanin ose nuk duan që ta lënë duhanin. Këto janë absolutisht të ndaluara dhe nuk janë të përshtatura për grupmoshat nën 18 vjeç, sepse ka nikotinë dhe të shkakton varësi. Këtu katran dhe monoksid karboni nuk ka. Nuk arrin në djegie me 800 gradë, vetëm me ngrohje dhe nuk arrin në shpërbërje kimikatesh, vetëm në shpërhapje nikotine.”
