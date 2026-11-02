Eksperti i ekonomisë, Igli Tola, i ftuar në emisionin “Sheshi i Dollarit”, e ka cilësuar pozitive vendimin e qeverisë për ndryshimin e tatimit mbi pagat.
Sipas Tolës, ulja e tatimit do t’u mundësojë qytetarëve të kenë më shumë të ardhura neto, të cilat mund të përdoren për të mbajtur konsumin, në një kohë kur inflacioni ka prekur si shtresën e mesme, ashtu edhe atë me të ardhura të ulëta.
“Është pozitive. Kjo e ardhur shtesë që u ngelet në neto mund të përdoret për të mbajtur të karikuar konsumin. Inflacioni ka prekur si shtresën e mesme, ashtu edhe shtresën e varfër.
Nuk dihet realisht se sa do të përfitohet dhe nuk e dimë mbi çfarë studimi është arritur në këtë vendim”, u shpreh Tola.
Leave a Reply