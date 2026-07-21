Pas ditëve përvëluese, duket se moti mbrëmjen e sotme ka marrë një tjetër kthesë. Në disa qytete përfshirë Tiranën, Fierin, Vlorën e Kukësin janë rikthyer reshjet e shiut.
Në disa zona ato janë shoqëruar me erëra dhe shkarkesa elektrike.
Kështu në Kukës erërat e forta kanë shkaktuar problem në disa fshatra, kryesisht sa i përket furnizimit me energji elektrike.
Më herët edhe specialistja e Institutit të Gjeoshkencave, Anira Gjoni, tha për Report Tv se pse java nisi me temperatura të larta, vijimi i saj do të jetë më i freskët. Rënia më e ndjeshme e temperaturave pritet të shënohet të premten.
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