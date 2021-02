Qeveria ka rishikuar buxhetin e vitit 2021 me akt normativ menjëherë sapo ka nisur zbatimin e buxhetit.

Ndryshimet këtë herë vijnë më optimiste, pasi jo vetëm që janë rritur shpenzimet, por edhe pritshmëritë për të ardhurat në buxhet projektohen me rritje.

Në total buxheti i këtij viti është rritur me 85 milionë Dollarë më shumë se ai i miratuar fillimisht, ku të gjitha këto shpenzime do të mbulohen nga rritja e të ardhurave nga taksat.

Qeveria pret që të ardhurat nga tatimi mbi vlerën e shtuar do të shtohen këtë vit me 85 milionë Dollarë më shumë se planifikimi, por ka mbajtur të pandryshuar vlerësimin për prodhimin e brendshëm bruto.

Shtesat në buxhet do të mbështesin 3 zëra kryesorë: pagesën për ndihmën ekonomike dhe paaftësinë me 25 milionë Dollarë, 30 milionë të tjera shtohen te investimet publike për veprat me financim të brendshëm dhe 10 milionë Dollarë i shtohen fondit rezervë, 4.6 prej të cilave janë për naftëtarët e Ballshit.

Niveli i defiçitit nuk është prekur, ndërsa pritet që në fund të vitit borxhi i marrë për të mbuluar shpenzimet vjetore të arrijë në 6.5% të prodhimit kombëtar, ose 1.08 miliardë Dollarë.

