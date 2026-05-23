Administrata e presidentit amerikan Donald Trump ka njoftuar një ndryshim të madh në politikën e emigracionit, duke kërkuar që personat që aplikojnë për kartë jeshile të largohen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjatë procesit të aplikimit.
Sipas rregullit të ri të publikuar të premten nga autoritetet amerikane të emigracionit, aplikantët për qëndrim të përhershëm ligjor do të duhet të kthehen në vendet e tyre të origjinës për të përfunduar procedurat dhe për të aplikuar për vizën përkatëse.
Vendimi pritet të prekë qindra mijëra emigrantë të ligjshëm që jetojnë dhe punojnë aktualisht në SHBA, pasi shumë prej tyre mund të detyrohen të lënë familjet, punët dhe komunitetet e tyre për muaj apo edhe vite, derisa procesi të përfundojë. Procesi për marrjen e kartës jeshile konsiderohet tashmë një nga më të gjatët dhe më të ndërlikuarit në sistemin amerikan të emigracionit.
Shërbimet Amerikane të Shtetësisë dhe Imigracionit deklaruan se do të ketë përjashtime vetëm në “rrethana të jashtëzakonshme”. Sipas zyrtarëve amerikanë, masa synon të ulë rastet kur aplikantët qëndrojnë ilegalisht në SHBA pasi u refuzohet leja e qëndrimit.
Të dhënat e Departamentit të Sigurisë Kombëtare tregojnë se rreth 1.4 milion persona morën statusin e qëndrimit të përhershëm ligjor gjatë vitit fiskal 2024.
Rregulli i ri ka shkaktuar reagime të forta politike dhe kritika nga avokatët e emigracionit dhe ligjvënësit demokratë. Kritikët argumentojnë se politika do të ndajë familje, do të dëmtojë ekonominë amerikane dhe do ta bëjë SHBA-në më pak tërheqëse për profesionistët e huaj, studiuesit dhe specialistët e teknologjisë.
Administrata Trump ka vendosur emigracionin në qendër të politikave të saj që prej rikthimit në Shtëpinë e Bardhë, duke ndërmarrë masa për kufizimin e emigracionit të paligjshëm dhe duke ashpërsuar gjithashtu disa forma të emigracionit ligjor.
Ndër masat e marra muajt e fundit përfshihen kufizime mbi azilin, reduktimi i programeve të mbrojtjes së përkohshme dhe rishikimi i vizave të punës dhe studentëve. Rregulli i ri për kartat jeshile pritet të përballet me sfida ligjore në gjykata në ditët në vijim.
