Në një postim në rrjetet sociale, deputeti i PS Erion Braçe është kthyer 20 vite pas, në kohën kur Edi Rama u zgjodh si kryetar i Partisë Socialiste.
Braçe kujton prapaskenat e zgjedhjes së tij në drejtimin e PS, teksa shkruan se “tërheqja me revoltë e Servet Pëllumbit e më pas Gramoz Ruçit, ndaj një votimi kundër ndryshimit, shkundi një sallë që në mëngjesin e 9 TETORIT ishte e kthjellet e gati të zgjidhte për të ndryshuar PS”.
Postimi i plotë i Erion Braçes:
EDI RAMA U ZGJODH KRYETAR I PS NE TETOR 20 VITE ME PARE!
(Nuk di se si Rrethi e ka harruar kete jubile, por e kam nje spjegim, ne fund ky).
“KTHEHEMI TEK ANETARESIA SOCIALISTE, PER T”U KTHYER NE QEVERISJE”; “PARTIA TE HAPET PER TU BALLAFAQUAR”;
Pasi Musa Ulqini dhe Kismet Meta e pranuan ne Parti ne nje organizate ne Tirane, deshtimit ne nje gare per kryetar-i treti pas Fatos Nanos e Rexhep Meidanit, humbjes shokuese por te paralajmeruar ne zgjedhjet politike te 2005-ses-vecanerisht rikthimit qe rezultoi tragjik te Salih Berishes;
EDI RAMA ISHTE I KTHJELLET NE PLATFORMEN E TIJ PER PS: NDRYSHOJME PER TE FITUAR!
Me 26 GUSHT 2005, ne ZERI I POPULLIT, mbaroi java me shume perpjekje e perballe tyre dilema, te cilat duket se mbaruan kur i thashe: PS FITOHET, NUK DHUROHET, VENDOS!
50.000 kopje me 26 dhe 30.000 kopje te tjera ne 27 GUSHT-gazeta me e shitur qysh prej arrestimit te Fatos Nanos, deshmuan se socialistet nen shok donin ndryshim te forte e te thelle dhe perpine PLATFORMEN E NDRYSHIMIT!
Nje pakice-RRETHI qe krijohet gjithnje rrotull cdo kryetari dhe frenon ndryshimin, nje Platforme qe socialistet e perpine se ishin ata ne thelb, e relativizuan si mendim, e konkuruan me “emerim” e “vazhdim”.
NUK I SHKUAN NE FUND! Nga 27 GUSHTI ne 8-9 TETOR ishte nje perpjekje e gjate per te care rrethin e per te fituar PS, ME VOTE; terheqja me revolte e Servet Pellumbit e me pas Gramoz Rucit ndaj nje votimi kunder ndryshimit, shkundi nje salle qe ne mengjesin e 9 TETORIT ishte e kthjellet e gati te zgjidhte per te ndryshuar PS!
Nuk do ta harroj Tiranen ate nate; na kish ndeshkuar me vote vec tre muaj me pare, nderkohe vota e fundit e socialiste ne Kongres, solli plot nder tiranas para salles se OPERAs. Ne fakt ZERI i Gushtit na e kish dhene nje shenje per kete.
Kete TETOR jemi 20 VITE me pas;
EDI RAMA DREJTON PS PER 20 VITE RRESHT!
Eshte me FITUESI ne historine e PSdhe historine e Shqiperise????????; ka fituar aq shume sa Shqiperia eshte shtyre fort drejt ndryshimit, zhvillimit e integrimit, jemi fare prane majes-endres se mbi 100 viteve-EVROPES SI SHTEPI EDHE E JONA!
Kaq shume FITORE kane bere qe shumekush te harroj GABIMET, madje te sulmoj TE VERTETEN e REFLEKTIMIN mbi to, gabimet; ky eshte rreziku qe lexova, lexuam para 20 VITESH, atekohe me keq, ne humbje; FITORJA, FITORET jane avantazh i madh, te japin mundesi te ndryshosh fort, te cash vete rrethin e rradhes e ndryshosh edhe nje here, per te fituar! E shkuara e 20 viteve edhe pse rrethi i sotem NUK DI ASGJE NGA TETORI I 2005ses por ka te njejtat vese, eshte aty si MESIM-pasqyre ku gjithkush duhet te shohe veten cdo dite te ketyre kater viteve qe vijne e qe jane jetike per PARTINE SOCIALISTE; OSE NDRYSHOJME NE E FITON PS, OSE FITOJME NE E NUK ESHTE ME PS.
