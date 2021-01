Me 25 Prill qytetaret kane mundesi te marrin nje vendim te forte, qe do kete impakt te pakten per nje dekade.

Ndryshimi nuk eshte riciklim i te korruptuarve apo i atyre qe pasurohen ne menyre te frikshme kur gati gjysma e popullsise jeton me me pak se 5 dollare ne dite.

Në rajon, Shqipëria mban rekord, duke ia kaluar dhe Malit të Zi, që sipas të dhënave zyrtare nga Ministria përkatëse e Financave e kishte këtë tregues në 79.5% të PBB-së. Kosova ka nivelin më të ulët të borxhit, me 16.5% të PBB-së, e ndjekur nga Bosnjë Hercegovina, me 35.6%, Maqedonia e Veriut (42.7), Serbia (62.2%).

Kjo situate eshte mine me sahat per stabilitetin ekonomik e financiar te vendit.

Vendi ka nevoje per zevendesimin e elitave te korruptuara me njerez normal e te ndershem!

Vendi ka nevoje per shprese per ndryshim!

Nje vendim i forte kundra 3 kryetareve te korruptuar kerkon nje vendosmeri te madhe.

Nese qendron ne shtepi , do i besh nderin me te madh atyre qe çuan vendin ne piken e zgripit.

Sot ka nevoje per kurajo pertej krizes qe vendi jeton.

Sot ka nevoje per te ndermarre nje sfide te veshtire,

Sot ka nevoje per te bere cfare eshte mire, per t’u bashkuar , per te besuar ne vehte, per te besuar ne cfare ne mund te bejme se bashku.