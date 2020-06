Bashkëkryetari i Komisionit për Reformën Zgjedhore, Damian Gjiknuri i ftuar në emisionin ‘’Real Story’’ të Sokol Ballës në News24 thotë se si me lista të hapura apo të mbyllura rezultati i zgjedhjeve nuk do ndryshonte.

Gjiknuri sqaron se pavarësisht ndryshimit të sistemit nuk vjen në pushtet, nuk ndryshon rezultati shumë dhe përsëri ky nivel parlamenti do ishte. Më tej ai thotë se ndryshimi i sistemit është mit dhe përsëri nuk do ndryshonte gjë.

”Ka një limit për listat e hapura. Qarkullimi që i bëri PD listave të atyre që ikën dhe erdhën, do ishin i njëjti produkt si konkurrenca e brendshme. Një kategori e sheh sikur do qarkullojnë elitat. Një tjetër thotë se nuk do jetë në dorë të kryetarëve, por listat prap kryetarët do i bëjnë. Krijohet një tension i brendshëm që është dhe i mirë brenda partive. Nuk i tund themelet kryetarit të partisë.

Me sistemin që është nuk do ndryshonte rezultatin. Por ndryshoi sistemi sikur do bëhet Republikë e Re. Sistemi nuk të sjellë në pushtet. Politikanët janë një kampion i mesatares së votimeve. Dhe kjo është në gjithë botën. Të gjithë mendojnë sikur do ndryshojë, i njëjti nivel parlamenti do jetë. Shihni listat e PD. Modeli danez është më i komplikuar, kërkon një tjetër ndarje administrative të Shqipërisë dhe është e i korrektuar. Asnjë sistem nuk ka perfekt tek vota”– tha Gjiknuri.

Gjiknuri theksoi gjithashtu se është në të mirën e opozitës së bashkuar, që Reforma Zgjedhore të mbyllet.

Aristir Lumezi: Kemi pasur raste kur komisionerët janë mbrojtur nga avokatë të partive politike.

Damian Gjiknuri: Nuk ka njeri sot që për hir të vendit të punës bën krim elektoral. Në qytet nuk ndodh asgjë, se nuk ka probleme të votimeve në grup, por në fshat. Në 2009, nëse e majta do të ishte bashkë, do të kishim fituar. Kundërshtimet e rezultateve kanë qenë në tërësi politike. Në fund të fundit, rotacionet në Shqipëri kanë ndodhur. Askush nuk e mendonte se Berisha do të ishte në pushtet më 2005. Frika e opozitës është si për një gogol. I bëj thirrje opozitës që është në të mirë të tyre që procesi të mbyllet.

Opozita ka edhe kërkesa absurde. Nga njëra anë ka kërkesa që nuk janë në përputhje me rekomandimet e ODIHR, kurse nga ana tjetër nuk pranon depolitizimin e administratës, që e kërkon ODIHR-i. Nuk ka proces absolut të mirë, ama ndryshimi i rezultatit rrallë ndodh. Vetëm në zgjedhjet e Tiranës ndodhi që kishte debat. Ishte i vetmi rast ishte ky, ku votimi ishte i futur nën kthetrat e institucioneve tona.

g.kosovari