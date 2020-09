Duke folur nga Parlamenti, kreu i grupit socialist, Taulant Balla është shprehur i bindur për fitimin e mandatit të deputetit në qarkun e Elbasanit. Ai ka komentuar propozimin e opozitës së bashkuar duke u shprehur se është e paqartë. Sipas tij, modeli i propozuar nga PS është i bazuar në modele europiane. Gjithashtu ai i bën thirrje opozitës jashtëparlamentare që të dorëzojë propozimin e tyre.

“Populli nuk bën gabim kurrë me vota. Nëse populli i qarkut të Elbasanit do më japë 0 vota dhe të vij në Parlament, nuk ndodh. Hajde ulemi dhe flasim. Lexova propozimin e Hajdarit dhe nuk kuptova asgjë. Kemi marrë modelet më të mira të Europës. Danimarka mos është gjë vend diktatorial dhe marrim këtë model. Pragu 3 përqind është shumë i mirë. Hajdeni sillni propozimin. Edhe për ata jashtë të vijnë me propozime. Rezoluta është shumë e rëndësishme. Kuvendi ecën shumë shpejt me plotësimin e vendeve në Gjykatën Kushgtetuese. I bëj thirrje çdo juristi shqiptar që të aplikojë. Ama KED dhe institucione të tjera mos të tallen më me këtë proces. Kjo mazhorancë nuk ka qenë kurrë në një llogore kundër vendeve që na kanë mbështetur” – tha Balla.

