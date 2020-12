Një ditë pasi kryeministri Edi Rama propozoi Bledi Çuçin si ministër të Brendshëm dhe Milva Ekonomin ministre të Bujqësisë, emrat i kanë shkuar në zyrë Presidentit Ilir Meta, i cili pritet t’i dekretojë.

Bledi Çuçi u propozua nga Kryeministri si ministër i Brendshëm, pas dorëheqjes së Sandër Lleshajt, i cili u largua pas protestave për vrasjen e 25-vjeçarit Klodian Rasha.

Ndërsa Milva Ekonomi u propozua në vend të Bledi Çuçit si ministre e Bujqësisë.

Një ditë më parë, Kreu i Shtetit, Ilir Meta tha së ishte njohur nga mediat për ministrat e rinj dhe do të përgjigjej sa më shpejt me dekret.

“Nuk dua të flas për tema të brendshme. Jam njohur nga mediat me disa propozime. Duhet të njihem me propozimet zyrtare dhe përgjigja do jetë më e shpejta e mundshme”, tha Meta gjatë konferencës së përbashkët me homologen e Kosovës, Vjosa Osmani.

