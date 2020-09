Kryeministri Edi Rama u shpreh sot se në vizitën e tij në Gjermani nuk ka ardhur për të takuar kancelaren Angela Merkel, por për të marrë pjesë në forumin e politikëbërjes. Ndalesa në Berlin, theksoi ai në intervistë për “DW, ka qenë thjesht për të nderuar ftesën e një përfaqësie të gjerë politikanësh dhe sipërmarrësish që dëshironin të ndanin me të opinione dhe që kanë interes të veçantë për Shqipërinë.

“Me kancelaren jemi në kontakt të vazhdueshëm”, u shpreh Rama.

Kryeministri theksoi se nuk sheh asnjë rrezik negociatat e anëtarësimit të vendit në BE, mund të kushtëzohen nga Gjermania. Ai foli për “DW” duke hedhur poshtë mundësinë që të ketë kushtëzim për shkak të ndryshimeve në Kodin Zgjedhor.

“Gjermania është një vend demokratik, ka vend për të gjithë zërat. Ajo që unë besoj është që në konkluzion, ne kemi bërë gjënë e duhur për vendin tonë, kemi bërë gjënë e duhur për sistemin tonë zgjedhor, kemi bërë gjënë e duhur edhe në funksion të ambicies tonë për të konsoliduar më tutje procesin zgjedhor dhe procesin demokratik dhe jam i bindur që pavarësisht pikëpamjeve të ndryshme që janë absolutisht legjitime, kjo nuk do të përbëjë asnjë arsye për të pasur ndonjë rezervë për Shqipërinë”, tha Rama.

Gjatë intervistës, kryeministri Rama foli për një datë të mundshme për konferencën e parë ndërqeveritare për negociatat.

“Këtë do ta shohim në varësi të vendimit që do të marrë këshilli Evropian. Por ajo që është e padyshimtë është që ne po ecim në mënyrë intensive dhe pavarësisht se çfarë do vendosë Këshilli Evropian, është një vendimmarrje që varet më tepër nga dinamikat e brendshme se çfarë bëjmë ne, ne do vazhdojmë me vullnet e durim. Ne shpresojmë që konferenca të ndodhë në fund të këtij viti por nëse jo vitin e ardhshëm. E përsëris është një çështje që ka të bëjë me dinamikat e Brendshme të BE”, tha Rama.