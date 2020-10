Parlamenti ka rrëzuar sot dekretin e Presidentit Meta për ndryshimet në Kodin Zgjedhor, të arritura pa marrëveshje me opozitën. Tashmë, pas botimit në fletoren zyrtare, kodi i ri do të hyjë në fuqi.

Në studion e emisionit “Opinion”, Kryetari i Komisionit të Ligjeve Ulsi Manja tha se me këto ndryshime nuk janë prekur elementët themelorë të së drejtës zgjedhore.

“Çështja e pragut, çështja e koalicioneve parazgjedhore nuk janë elementë themelorë të së drejtës zgjedhore. Elementë themelorë, janë sistemi zgjedhor, zonat zgjedhore dhe administrimi i procesit zgjedhor. Asnjë nga këto elementë nuk janë prekur as me ndryshimet kushtetuese as me Kodin Zgjedhor”, u shpreh Manja duke shtuar se nevoja e këtyre ndryshimeve vinte edhe për faktin, që sistemi me koalicionet e përbëra kishte probleme të deformimit të vullnetit të zgjedhësve.

g.kosovari