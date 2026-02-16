Juristi Ili Gërdupi, i ftuar në emisionin “3D” të Alban Dudushit në RTSH 1HD, ka komentuar nismën e Grupit Parlamentar të Partisë Socialiste për ndryshime në Kodin e Procedurës Penale.
Ai u shpreh se amendimet e propozuara nuk cenojnë Kushtetutën dhe janë brenda të drejtës së ligjvënësit për të rregulluar procesin.
“Unë mendoj që ky amendim kalon kështu siç është. Do të kishte një kundërshtim nga opozita që do ta çonte në Gjykatën Kushtetuese për ta shpallur antikushtetues, por nuk mendoj se do të rrëzohej, sepse nuk ka asgjë antikushtetuese në vetvete,” tha Gërdupi.
Ai kujtoi se ndryshimet kushtetuese të vitit 2012 hoqën imunitetin për deputetët dhe ministrat, ndërsa ato të vitit 2016 hoqën imunitetin për gjyqtarët, duke i hapur rrugë hetimeve pa lejen e KLD-së.
“Duhet të ndalemi në dy momente: së pari ndryshimet kushtetuese të vitit 2012, që hoqën vellon e imunitetit për deputetët dhe ministrat, dhe së dyti ato të vitit 2016, që hoqën imunitetin për gjyqtarët. Këto tregojnë se korrigjimi është në të drejtën e ligjvënësit,” u shpreh ai.
Sipas juristit, që nga miratimi i Kodit të Procedurës Penale në vitin 1995 nuk ishte menduar që të pezullohej një zyrtar i lartë, ndaj ndërhyrja e propozuar synon të qartësojë këtë aspekt dhe të shmangë vakumet ligjore.
Sipas kryeministrit, projektligji i propozuar nga mazhoranca synon ndryshime në Kodin e Procedurës Penale, me qëllim garantimin e funksionimit normal, të pandërprerë dhe kushtetues të institucioneve të larta të shtetit.
Nisma parashikon ruajtjen e kompetencave të Prokurorisë dhe gjykatës për hetimin dhe ndjekjen penale, duke shmangur situata të paqartësisë ligjore në rastet kur zyrtarë të lartë përballen me masa sigurie.
