Kryeministri Edi Rama nuk është penduar për miratimin e ndryshimeve kushtetuese që kanë qëllim hapjen e listave dhe formulën e re të koalicioneve.

“Sigurisht që ky ishte momenti kur këto mund të bëheshin dhe u bënë dhe patjetër që ishte gjëja e duhur. A mund të ishin bërë më parë? Sigurisht nëse do të ishin kushtet, por kushtet u krijuan së fundmi dhe ne bëmë më të mirën për t’i shfrytëzuar për të sjellë një risi të rëndësishme kushtetuese që i hap rrugën pjesëmarrjes së qytetarëve në procesin zgjedhor me një zë më të fortë, pasi nuk do të zgjedhin vetëm partinë që duan, por edhe deputetin“.

Por sa interferon ndryshimi i kushtetutës në marrëveshjen e 5 Qershorit?

“Zero. Marrëveshja lidhet me administrimin zgjedhor kryesisht, me disa aspekte të tjera që kanë të bëjnë me procesin zgjedhor në zbatimin e tij, ndërkohë që risitë kushtetuese lidhen me mekanizmat korrektues, që rrisin fuqinë e qytetarëve vendimmarrje. Nuk ka asnjë interferencë“.

Partia Demokratike akuzon se me ndryshimin e Kushtetutës preket marrëveshja e 5 Qershorit.

“Në momentin që koalicioni sikur ishte nuk ekziston më, saktësimi nuk është i nevojshëm. Marrëveshja ka qartësisht në draftin e dakordësuar një numër pikash, që kjo që përmendët nuk hynë fare. Vetë marrëveshja nuk është prekur në asnjë pikë të sajën. Nuk ka lidhje fare, janë teknikalitete që kanë të bëjnë me formulën e koalicionit që nuk është më e njëjta, por koalicioni parazgjedhor do të jetë përsëri i mundshëm, për ato parti që duan të kthehen në një subjekt të vetëm dhe të kenë listën e tyre të përbashkët” tha ai.

/a.r