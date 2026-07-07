Dashi
Sot është një nga ditët më të favorshme për ndryshime. Në punë mund të merrni një ofertë interesante, por mos nxitoni ta pranoni pa lexuar çdo detaj. Për ata që jetojnë jashtë vendit, ka mundësi për dokumente apo procedura që zhbllokohen. Në dashuri favorizohen lidhjet me Peshoren dhe ata që kërkojnë stabilitet familjar.
Demi
Në punë fillojnë të zgjidhen probleme të vjetra dhe mund të merrni drejtësinë që prisnit. Deri më 18 korrik është periudhë e mirë për të kërkuar të drejtat tuaja. Në dashuri favorizohen lidhjet serioze dhe mund të ketë hapa drejt martesës ose zgjerimit të familjes.
Binjakët
Dokumentet, kontratat dhe çështjet ligjore kërkojnë kujdes maksimal. Mos firmosni pa lexuar gjithçka. Një lajm i mirë ose një dokument i rëndësishëm mund të vijë për ata që janë në diasporë. Në dashuri ka harmoni me Akrepin, Peshoren dhe Ujorin.
Gaforrja
Një takim i papritur mund të sjellë ndryshime pozitive në karrierë. Nëse keni pasur padrejtësi në punë, sot mund të fillojë kthesa në favorin tuaj. Mund të bëni edhe një udhëtim të shkurtër me rezultat pozitiv. Në dashuri favorizohet lidhja me Bricjapin.
Luani
Jupiteri vazhdon t’ju favorizojë dhe dita është shumë e mirë për takime, prona dhe çështje financiare. Nëse keni pasur probleme me një shitblerje ose pasuri, situata pritet të zgjidhet në favorin tuaj. Në dashuri favorizohen lidhjet me Ujorin.
Virgjëresha
Periudhë shumë e mirë për punën, karrierën dhe udhëtimet. Ata që jetojnë jashtë vendit mund të kenë lëvizje të rëndësishme. Stabiliteti familjar është në plan të parë. Në dashuri favorizohet lidhja me Peshkun.
Peshorja
Ekonomia dhe dokumentet marrin zhvillime pozitive. Mund të merrni një përgjigje që e prisnit prej kohësh. Dikush mund të kërkojë falje për një gabim të bërë ndaj jush. Në dashuri dita favorizon lidhjet me Dashin.
Akrepi
Një çështje ligjore ose profesionale e nisur prej kohësh shkon drejt zgjidhjes. Drejtësia është në anën tuaj dhe nga pasditja priten zhvillime shumë pozitive. Në dashuri favorizohet lidhja me Demin.
Shigjetari
Koha është në favorin tuaj. Një telefonatë ose përgjigje që e prisnit mund të vijë së shpejti. Deri më 13 korrik është periudhë ideale për të zgjidhur çështje pune dhe personale. Në dashuri favorizohen lidhjet me Dashin dhe Virgjëreshën.
Bricjapi
Ekonomia përmirësohet dhe mund të realizoni një ëndërr profesionale. Ata që studiojnë ose kërkojnë një drejtim të ri në karrierë kanë mundësi shumë të mira. Saturni ju ndihmon të merrni vendimet e duhura. Në dashuri favorizohet Luani.
Ujori
Një ofertë pune ose një bisedë e rëndësishme hap rrugë për ndryshime pozitive. Përpjekjet tuaja po vlerësohen dhe mund të merrni përgjegjësi të reja me përfitime financiare. Në dashuri favorizohen lidhjet me Binjakët, Demin dhe Peshoren.
Peshqit
Periudhë shumë e favorshme për ndryshime në punë dhe karrierë. Një telefonatë ose lajm i rëndësishëm mund të ndryshojë planet tuaja. Ka mundësi për ngritje në detyrë dhe përmirësim ekonomik. Në dashuri favorizohen lidhjet me Virgjëreshën, Binjakët dhe Shigjetarin.
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