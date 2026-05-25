Janë bërë publike emrat e disa prej kandidatëve në garën për drejtues qarqesh në Policinë e Shtetit.
Po të njëjtat burime konfirmojnë se gara është hapur për Durrësin, Fierin, Kukësin dhe Lezhën.
Ndërkohë brenda disa ditësh pritet që të largohet nga posti edhe Elton Alushi Drejtori Aktual i Policisë së Tiranës.
Më poshtë lista me kandidatët:
Adriatik Tafçiu
Arjanit Arapi
Artion Duka
Ermal Muçaj
Ervin Hodaj
Erzen Cera
Gjovalin Loka
Ndue Doçi
Xhevahir Karaj
Alfred Nomani
Alfred Elezi
Alket Shatro
Arben Nasufi
Ardrit Elmazi
Dashamir Spaho
Edvin Ndreu
Erion Ahmeti
Hergis Jica
Lorenc Shehu
Lorenc Meta
Ylli Doda
Leave a Reply