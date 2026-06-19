Një sërë lëvizjesh dhe emërimesh të reja janë bërë në radhët e Policisë së Shtetit, duke sjellë ndryshime në drejtimin e disa komisariateve kryesore në Tiranë dhe në qytete të tjera të vendit.
Vala e ndryshimeve masive ka prekur strukturat policore në kryeqytet, si dhe në Vlorë, Korçë, Krujë, Lezhë, Laç, Shijak, Dibër, Mirditë, Mat dhe Bulqizë. Sipas burimeve në radhët e bluve janë bërë gjithsej 65 lëvizje.
Një nga lëvizjet më të rëndësishme është emërimi i Feliks Hodës në krye të Komisariatit të Policisë Vlorë. Hoda mbante më parë detyrën e shefit të Komisariatit nr. 4 në Tiranë.
Lëvizjet e fundit vijnë në kuadër të ristrukturimit të Policisë së Shtetit dhe synojnë forcimin e menaxhimit dhe efektivitetit të strukturave vendore të policisë.
Disa nga emërimet e bëra:
Bilal Selmanaj – Shef i Komisariatit Dibër
Elton Shahini – Shef i Komisariatit Krujë
Sentiljan Ndreu – Shef i Komisariatit Laç
Florian Sulçe – Shef i Komisariatit Nr. 4, Tiranë
Feliks Hodaj – Shef i Komisariatit Vlorë
Arben Sulaj – Shef i Komisariatit Lezhë
Elvis Peza – Shef i Komisariatit Mirditë
Oltion Agolli – Shef i Komisariatit Mat
Emiljan Pashaj – Shef i Komisariatit Korçë
Ergys Gjoni – Shef i Komisariatit Bulqizë
Andi Deda – Shef i Komisariatit Shijak
Ervin Hasrama – Shef i Komisariatit Nr. 1 Tiranë
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