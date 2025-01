2025 do të sjellë disa ndryshime interesante dhe shumë retrograda në horizont, tranzite intensive që do të vendosë një shenjë specifike të zodiakut përmes një sërë testesh nga universi. Saturni në Dash duke filluar nga 24 maj 2025, do të jetë një përvojë e vështirë për Dashin dhe personat me ashendent Dash.

Dashi do të testohet nga universi në vitin 2025.

Saturni në Dash është një pozicion kërkues për Saturnin sepse Dashi në përgjithësi dëshiron të ndihet i çliruar dhe i pavarur dhe fokusohet në shumë gjëra në të njëjtën kohë ndërsa Saturni kërkon strukturë. Megjithatë, Dashi është një shenjë kardinale dhe ndan shumë me shenjën e tij kardinale Bricjapi. Dallimi kryesor është se Dashi duhet të konkurrojë në mënyrë që të vazhdojë të ndjejë atë shkëndijë. Kur Dashi nuk është i frymëzuar dhe i pamotivuar për të vazhduar të ndjekë qëllimet e tij, ata do të heqin dorë dhe do të fokusohen në diçka tjetër.

Pavarësisht vështirësisë, Dashët nuk duhet të harrojnë qëllimet e tyre. Gjetja e motivimit për ta mbajtur këtë flakë ndezur dhe përvetësimi i durimit mund të jetë ajo që i pengon Dashët, pasi ata janë të famshëm për veprimet e tyre impulsive. Por sapo Saturni të hyjë në Dash, ai do të jetë i ngadalshëm, gjë që mund të jetë e mërzitshme dhe frustruese për Dashin.

Dashët mund të tundohen të ëndërrojnë gjëra të mëdha gjatë kësaj periudhe, por Saturni do t’ju rikthejë me këmbë në Tokë. Filloni hobi të reja që do t’ju mbajnë të motivuar, takoni njerëz të rinj që ju frymëzojnë dhe mësoni të jeni të hapur ndaj përparimit të ngadaltë dhe kritikave konstruktive.

Edhe pse Saturni në Dashi është famëkeq, ai mund të jetë katalizatori që ju ndihmon të fitoni disa fitore në një mënyrë të re. Saturni është hapi i parë për t’ju mësuar se si të zotëroni talentet tuaja dhe të dilni fitimtar.