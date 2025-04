Kryebashkiaku i Lezhës, Pjerin Ndreu dhe kandidati për deputet i PS, Admir Kadeli kanë depozituar një kallëzim në polici, sipas burimeve të ‘Shqiptarja.com’, ku shprehen se në një llogari false në rrjetin social “TikTok” u publikuan foto dhe video të montuara me mbishkrime fyese ndaj tyre.

Bëhet fjalë për një llogari në TikTok, e cila poston përmbajtje denigruese ndaj kryebashkiakut të Lezhës. Në disa postime shfaqen video me Inteligjencë Artificiale.

Edhe pse TikTok është mbyllur, shumë përdorues po e përdorin aplikacionin me VPN.

“Une e marr me mend kush jeni! Por do ju zbardh ftyren e zeze! Do jete dite e bukur per mua dhe per ju! Nese gjendet nje mundesi ne bote, po jua them se do e gjej! Rrace e shemtuar njerezish qe i beni rende kesaj toke! Ptu…E merrni me mend se ku do e keni vendin..ne burg dmth!”, shkruante Ndreu në një reagim të tij.