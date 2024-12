2025-a për kryebashkiakun e Lezhës Pjerin Ndreu mbyllet me një bilanc pozitiv, duke listuar si më kryesoren shlyerjen e borxheve të trashëguara ndër vite nga ish-komunat.

Në konferencën e fundvitit përpara gazetarëve, Ndreu tha se arsyeja kryesore e kësaj performance është mirëmenaxhimi i të ardhurave nga ana e bashkisë që ai drejton.

Të njëjtën pritshmëri, Ndreu thotë se ka edhe për vitin që po troket, ku ndër investimet e planifikuara janë ato në zonat bregdetare, në infrasktrukturë, ujësjellësa, shmangia e derdhjes në lumin Drin të kanalizimeve të ujerave të bardha e të zeza, si dhe eliminimi i përmbytjeve.

“I gjithë qyteti është në rikonstruksion, rrugët, vijmë me 33 rrugë rurale. Këtë vit do të rregullojmë zonat e bregdetit, do të rregullojmë kopshtet me kushte bashkëkohore”.

Bashkia e Lezhës ka një buxhet vjetor prej 1.8 miliardë lekësh dhe të ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore sipas Ndreut kanë shënuar një rritje të ndjeshme.