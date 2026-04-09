Avokati i kryebashkiakut të Tiranës, Erion Veliaj, Plarent Ndreca ka zbuluar në Top Story se përveç Nesti Angonit, personit anonim mbi denoncimin e të cilit po mbahet i burgosur Veliaj, në dosje shfaqet edhe një Nasta Pëllumbi, një tjetër person që nuk ekziston, e që po ashtu nuk i firmos denoncimet.
Zbulimi i një emri tjetër anonim përforcon faktin se në fakt, dosja hetimore kundër Veliajt është bërë me denoncime personash të rremë dhe që nuk ekzistojnë.
Ndreca tha se çështja Veliaj është çështje tipike e një goditjeje apo eleminimi politik ndaj tij, por edhe një shembull ku drejtësia instrumentalizohet për të larguar nga detyra dhe për të eliminuar nga fusha politike një politikan.
Ai theksoi se çështja është komplekse e voluminoze dhe se Veliajt i është mohuar për një kohë të gjatë njohja me dosjen.
Pjesë nga debati në emision:
Ndreca: Çështja Veliaj është çështje tipike e një persekutimi ose më saktë, një goditjeje apo eleminimi politik të tij. Ky është rasti tipik ku drejtësia instrumentalizohet për produkt politik, pra për ta larguar nga detyra dhe për ta eliminuar nga fusha politike. Pse e them këtë?
Rakipllari: Kush e ka këtë fuqi për ta bërë?
Ndreca: Prokurorët…
Rakipllari: Prokurorët kanë interesa politike?
Ndreca: Sigurisht, ata kanë një interes të ndryshëm, pra jo partiak, por politik. Dhe politik do të thotë edhe statistikor, pra përfiton prokuroria, por nga produkti i punës së prokurorisë përfitojnë edhe aktorë politikë partiakë. Pra, është një shënjestër politike për ta eleminuar nga fusha politike dhe për të mos e lejuar të ushtrojë funksionin që i është besuar nga qytetarët e Tiranës. Mënyra se si është bërë hetimi, fakti që është nisur nga një person anonim, dhe para 2-3 ditësh kam zbuluar se paska edhe një anonim tjetër – nga një Nesti, na doli edhe një Nasta – pra, Nesti dhe Nasta kanë krijuar gjithë procesin Veliaj. Asnjë nga avokatët nuk e kishte parë më herët këtë sepse janë 60 mijë faqe dhe vazhdojnë të lexojnë 3-4 avokatë intensivisht, e nuk ia dalin dot që të shohin çdo fletë dhe na doli se qenka një informacion nga Nasta Pëllumbi, Lëvizja Qytetare Antikorrupsion. As Nasta Pëllumbi nuk ekziston. As Nesti Angoni nuk ekziston. As Lëvizja Qytetare Antikorrupsion nuk ekziston.
Mënyra se si është bërë hetimi, shkeljet e rënda proceduriale, mënyra se si është humbur një fazë e procesit gjyqësor pa u njohur me dosjen… pra ajo që diskutuam, prezumimi i pafajësisë, në rastin e Erion Veliajt është bërë një proces pa i dhënë dosjen, i konfirmuar nga gjykata e themelit që ia dha dosjen; pra, edhe gjykata e themelit e pranon se paska një problem, nuk e paska njohur dosjen, që do të thotë se ka humbur një fazë procesi. Eshtë një çështje kaq komplekse, kaq voluminoze, bëhet fjalë për 60 mijë faqe, për 1097 prova shkresore dhe materiale dhe për 190 dëshmitarë.
Drejtësia është përdorur si instrument për të goditur një politikan. Në asnjë nga vendimet, as e shkallës së parë, as GJL, nuk është futur fare në analizë fakti që Veliaj është Kryetar i Bashkisë së Tiranës në proporcionalitetin që kërkon një masë sigurimi. Ndërkohë që, kemi një vendim të Komisionit të Venecias, që është marrë me iniciativën e Presidentit të PE për rastin e kryetarit të Bashkisë së Stambollit, ku thuhet që “në rastin kur ka masa sigurimi ekstreme siç është arresti me burg për kryetarë bashkish, duhet të ketë një proporcion krejt tjetër dhe një kujdes të posaçëm sepse bëhet fjalë për një përfaqësues qyteti”.
