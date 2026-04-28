Avokati i kryebashkiakut të Tiranës, Plarent Ndreca ka kritikuar mënyrën e trajtimit të të pandehurve në Gjykatën e Posaçme (GJKKO), duke ngritur pretendime për standarde të dyfishta dhe cenim të prezumimit të pafajësisë.
Duke iu referuar rastit të ish-ministrit Ilir Beqja, i cili është lejuar të ndjekë seancat pranë avokatit dhe jo pas “kafazit të xhamit”, Ndreca tha se ky vendim duhet të shërbejë si precedent për të gjithë të pandehurit që nuk paraqesin rrezikshmëri të lartë.
Sipas tij, praktika e izolimit të të pandehurve në sallën e gjyqit dhe kufizimi i komunikimit të lirë me avokatin bie ndesh me parimet e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe dëmton barazinë e palëve në proces.
Ndreca theksoi gjithashtu se Veliaj nuk ka marrë pjesë në disa seanca gjyqësore, pasi sipas tij nuk pranon të jetë pjesë e një procesi ku nuk garantohet trajtim i barabartë dhe kushte të plota mbrojtjeje.
