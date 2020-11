Kryetari i Partisë Demokristiane, Nard Ndoka deklaroi në një intervistë për Agjencinë Telegrafike Shqiptare se nuk ka ende një vendim përfundimtar politik për një marrëveshje me PD-në.

Ndoka u shpreh se, do të ishte interesante krijimi i dy koalicioneve opozitare pasi edhe pjesa programore do të ishte disi më e çliruar.

I pyetur nëse ka arritur PDK një marrëveshje me Partinë Demokratike për të dalë me një listë të përbashkët për zgjedhjet e 25 prillit, Ndoka tha se, “normalisht akoma nuk ka një vendim përfundimtar politik, por ka një marrëveshje paraprake që të gjitha partitë opozitare të dalin në një koalicon të përbashkët”.

I pyetur nëse nuk arrihet një marrrëveshje me PD, a është i gatshëm për të krijuar një pol të tretë me partitë e tjera të djathta dhe ato që janë krijuar rishtaz, Ndoka tha se “janë vendime që do t’i marrë Partia Demokristiane në vazhdimësi. Por prioritet për ne është bashkëpunimi me Partinë Demokratike dhe një koalicion sa më i madh rreth saj. Pra është një bashkëpunim që vazhdon ndër vite. Jemi dy parti anëtare të Partive Popullore Europiane dhe kemi objektiva dhe detyrime politike edhe aty”.

I pyetur në lidhje me mundësinë që brenda opozitës, LSi dhe disa parti të tjera të garojnë me listë të veçantë, jo me listën e PD-së, a do të ndodhë kjo dhe a do të ishte më mirë për opozitën, Ndoka tha se, “normalisht që po diskutohen të dy variantet, pra edhe mundësia që të dalim me dy koalicione. Po shihet më tepër teknikisht se cila është mënyra më optimale për maksimalizimin e votave”.

“Unë personalisht gjykoj se do të ishte interesante krijimi i dy koalicioneve opozitare. Ndoshta edhe pjesa programore do të ishte disi më e çliruar. Sepse për fat në këto zgjedhje opozita ka harkun më të madh opozitar në këto vite pluralizëm nga e majta në të djathtë”, tha Ndoka

I pyetur se ku do të garojë në këto zgjedhje, Ndoka tha se, “për fatin e mirë jam i vetmi politikan, si kryetar partie që garoj vetëm në një qark, pra në zonën time elektorale dhe kjo do të ndodhë sërish edhe në këto zgjedhje”.

Sa i përket objektivit të PDK në zgjedhjet e 25 prillit, Ndoka tha se, “sa i takon kontributit që do të japë PDK për koalicionin, PDK sot është e gatshme me 140 kandidatët, të cilët do të funksionojnë si trupë zgjedhore nesër, për faktin që një listë e përbashkët nuk ka hapësira për të integruar të gjithë kandidatët tonë. Por sigurisht në ndonjë zonë zgjedhore që kandidatët tanë janë më të favorshëm, mund të integrohen brenda listës së opozitës, në bazë të hapësirave që mund të krijohen”. /a.r