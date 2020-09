Ndodhin çudira në vendin tonë. Ditën e sotme OFL i ka kërkuar të justifikojë pasurinë Shkëlzen Dumanit.

Po raportohet se ky person rezulton të jetë i vrarë në Siri, në vitin 2014.

Pasuria e të ndjerit është një apartmanet dhe një automjet, ndërsa në banesën e tij, pas vdekjes edhe të së ëmës, Mentije Dumanit, nuk jeton askush.

Shkëlzen Dumani u vra në moshën 39 vjeçare, teksa luftonte krah grupeve xhihadiste në siri. Pas vrasjes ai u varros në tokën ku luftoi sipas riteve fetare siriane.

Sipas njoftimit të OFL, Shkëlzen Dumani është banues në Tiranë, ndërsa gjykata e shkallës së Parë për Krimet e Rënda ka caktuar masën e sigurisë “Arrest me burg”, pasi dyshohet se ka kryer veprat penale “Rekrutimi i personave me qëllim kryerjen e veprave terroriste”, “Nxitja, thirrja publike dhe propaganda për kryerjen e veprave me qëllime terroriste” dhe “Nxitja e urrejtjes ose e grindjeve”.

Ndërkohë në Siri kanë mbetur edhe dy fëmijët e Shkëlzenit, Eva dhe Endri, për të cilët daja i tyre i ka bërë thirrje shtetit që ti kthejë në Shqipëri.

/a.r